البشير وسلفاكير يبحثان الأوضاع السودانية في اتصال هاتفي

الخرطوم (د ب أ)

تلقى الرئيس السوداني عمر البشير مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيا من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، الذي أكد أن استقرار السودان هو استقرار لجنوب السودان وضمان للسلام في الإقليم كله، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)

وقال الفريق سلفا كير، خلال الاتصال الهاتفي، إنه يتابع بقلق الأزمة الطارئة التي تجري في السودان، معربا عن ثقته بأن السودان بحكمة قيادته ونضج شعبه سياسيا سيعبر هذه الأزمة وهو أكثر قوة وتماسكا.

من جهته، عبر البشير عن شكره للفريق سلفا كير وطمأنه على هدوء الأوضاع بالبلاد وتحقيق الاستقرار في كل ربوعها.