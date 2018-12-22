رسميا.. بدء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية بسبب الجدار الحدودي

واشنطن (أ ش أ)

بدأ الليلة رسميا الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية بسبب الخلاف القائم بين الكونجرس والبيت الأبيض بشأن تمويل الجدار الحدودي المقترح من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لوقف تدفق المهاجرين للولايات المتحدة.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية، أن ترامب أعرب عن أمله في ألا يستمر الإغلاق الجزئي لمؤسسات الحكومة الأمريكية طويلا، مشددًا على أهمية توفير الأمن عبر الحدود الأمريكية.

وقال ترامب: "ليس بمقدورنا فعل شيء.. نحن في حاجة إلى أصوات الديمقراطيين.. إن هناك أشخاصًا على الحدود كان من المفترض ألا يكونوا هناك، والأمر الوحيد الذي يمكن أن يتصدى لذلك هو تعزيز الأمن بقدر أكبر على الحدود الأمريكية".

ومن المنتظر أن يؤدى الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية إلى توقف الخدمات التي تقدمها الوكالات الفيدرالية عدا خدمات الطوارئ، حيث سوف يجبر مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين إما على العمل بدون مقابل أو الحصول على إجازات إجبارية.