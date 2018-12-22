  • عاجل:"شديد البرودة".. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الأحد

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    إسبانيا توافق على استقبال سفينة مهاجرين بعد رفض إيطاليا ومالطا

    08:51 م السبت 22 ديسمبر 2018
    إسبانيا توافق على استقبال سفينة مهاجرين بعد رفض إيطاليا ومالطا

    ارشيفية

    مدريد (أ ش أ)

    وافقت إسبانيا اليوم السبت، على استقبال سفينة تقل 311 مهاجرًا، بعد رفض إيطاليا ومالطا ودول أخرى استقبالهم.

    وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الخارجية الإسبانية أوضحت أن السفينة - التابعة لمنظمة " برو اكتف اوبن ارمز " الإسبانية - وجهت عدة نداءات إلى السلطات في كل من إيطاليا ومالطا وفرنسا للرسو في موانيها، غير أن هذه النداءات قوبلت بالرفض.

    وصرح متحدث باسم منظمة " برواكتف اوبن ارمز " أن عملية الإبحار في اتجاه إسبانيا ستكون شاقة إلا أن الأهم أن المهاجرين عثروا في النهاية على ميناء آمن.

    وكانت إحدى سفن المنظمة الإسبانية قد تمكنت، أمس الجمعة، من إنقاذ اللاجئين المذكورين بالقرب من سواحل ليبيا.

    هذا المحتوى من

    Asha
    مدريد إسبانيا المهاجرين إيطاليا مالطا وزارة الخارجية الإسبانية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان