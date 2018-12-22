إسبانيا توافق على استقبال سفينة مهاجرين بعد رفض إيطاليا ومالطا

مدريد (أ ش أ)

وافقت إسبانيا اليوم السبت، على استقبال سفينة تقل 311 مهاجرًا، بعد رفض إيطاليا ومالطا ودول أخرى استقبالهم.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن وزارة الخارجية الإسبانية أوضحت أن السفينة - التابعة لمنظمة " برو اكتف اوبن ارمز " الإسبانية - وجهت عدة نداءات إلى السلطات في كل من إيطاليا ومالطا وفرنسا للرسو في موانيها، غير أن هذه النداءات قوبلت بالرفض.

وصرح متحدث باسم منظمة " برواكتف اوبن ارمز " أن عملية الإبحار في اتجاه إسبانيا ستكون شاقة إلا أن الأهم أن المهاجرين عثروا في النهاية على ميناء آمن.

وكانت إحدى سفن المنظمة الإسبانية قد تمكنت، أمس الجمعة، من إنقاذ اللاجئين المذكورين بالقرب من سواحل ليبيا.