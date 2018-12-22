التحالف العربي: مليشيات الحوثي تواصل خروقاتها في الحديدة

عدن (أ ش أ)

أكد تحالف دعم الشرعية باليمن اليوم السبت، أن مليشيات الحوثي الانقلابية، تواصل خروقات وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأوضح التحالف في بيان صادر اليوم حسبما أفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت"، أن خروقات المليشيات الحوثية لوقف إطلاق النار بلغت 14 خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة، مشيرا إلى أنها شملت الرماية بكافة أنواع الأسلحة كالصواريخ الباليستية والهاونات وقذائف الآر بي جي وصواريخ الكاتيوشا.

وأفاد التحالف أن خروقات المليشيات طالت مدينة الحديدة ، ومناطق الدريهمي ، والتحيتا، وحيس، والفازه، والجبلية، وأنها تزامنت مع وصول رئيس لجنة إعادة الانتشار لبدء مهمته.

يذكر أن تحالف دعم الشرعية أكد أمس الجمعة، أن المليشيات الانقلابية، تواصل خرق اتفاق السويد بشأن وقف النار في محافظة الحديدة، وارتكبت 62 انتهاكا لوقف النار في المحافظة خلال الـ 72 ساعة.