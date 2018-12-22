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    إيران تجري مناورات عسكرية في الخليج

    07:32 م السبت 22 ديسمبر 2018
    إيران تجري مناورات عسكرية في الخليج

    طهران (د ب أ)

    ذكرت وسائل إعلام محلية إيرانية اليوم السبت، أن طهران أجرت مناورات عسكرية في الخليج العربي، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه حاملة طائرات أمريكية إلى المنطقة.

    وقد شهدت المناورات مشاركة قوات من الحرس الثوري الإيراني وطائرات هيلكوبتر وطائرات مسيرة " بدون طيار " وأجريت المناورات على جزيرة قشم المتاخمة للبر الرئيسى الإيرانى والقريبة من مضيق هرمز الذى يتمتع بأهمية استراتيجية.

    وتحتم على حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جون سى ستينيس" المرور عبر مضيق هرمز في طريقها إلى الخليج العربي.

    ويشكل مضيق هرمز معبرا حيويا للتجارة العالمية، حيث يمر ثلث صادرات النفط العالمي عبر هذا المضيق.

    وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد هدد في الماضي بإغلاق مضيق هرمز إذا منعت الولايات المتحدة إيران من تصدير نفطها كجزء من العقوبات المفروضة على طهران.

    مناورات عسكرية الخليج العربي إيران حاملة طائرات أمريكية
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