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    ياسر رزق: توصيات مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" محل اهتمام الرئيس

    07:32 م السبت 22 ديسمبر 2018
    ياسر رزق: توصيات مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" محل اهتمام الرئيس

    الكاتب الصحفي ياسر رزق

    القاهرة - مصراوي:

    قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أصبح محفلًا سنوياً لاستخلاص توصيات لدعم الاقتصاد المصري.

    جاء ذلك في كلمته بحفل افتتاح مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي" اليوم السبت، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات العامة.

    وأضاف رزق أن مقررات مؤتمر أخبار اليوم كل عام، كانت محل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

    وأوضح أن المؤتمر هذا العام يناقش قضايا الاستثمار وخاصة في سيناء، متابعًا: "اليوم أصبحت مصر أفضل حالًا مما كانت عليه من 4 سنوات مضت في المجالات كافة".

    ياسر رزق مؤسسة أخبار اليوم الاقتصاد المصري مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

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