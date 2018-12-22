صابر الرباعي يروج لحفله مع شيرين في رأس السنة

كتب - محمد مجدي:

يجتمع النجمان شيرين عبد الوهاب وصابر الرباعي في حفل غنائي كبير بمناسبة رأس السنة، يقام في 31 ديسمبر الجاري، بأحد الفنادق الكبرى على نيل القاهرة.

روج الرباعي للحفل اليوم، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام"، ببوستر دعائي للحفل نشره وعلق عليه متمنيًا "حفلة سعيدة".

يشار إلى أن تذاكر الحفل تتراوح ما بين 350 و550 جنيهًا للفرد.

ويُذكر أن صابر الرباعي يستعد حاليًا لتسجيل أغاني ألبومه المُقبل. وكان آخرها "أجمل مختصر" الذي طرحه عام 2014.