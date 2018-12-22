السعودية تدين تفجيري العاصمة الصومالية مقديشو

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل.