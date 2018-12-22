السعودية تدين تفجيري العاصمة الصومالية مقديشو
05:45 م السبت 22 ديسمبر 2018
الرياض (أ ش أ)
أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل.
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