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السعودية تدين تفجيري العاصمة الصومالية مقديشو

05:45 م السبت 22 ديسمبر 2018
السعودية تدين تفجيري العاصمة الصومالية مقديشو

ارشيفية

الرياض (أ ش أ)

أدانت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، التفجيرين اللذين وقعا في العاصمة الصومالية مقديشيو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - تضامن المملكة مع الصومال ضد جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الصومالي، وتمنياته للجرحى الشفاء العاجل.

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السعودية الصومال مقديشو أحداث العنف أنفجار وزارة الخارجية السعودية

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