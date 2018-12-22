وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز عن عمر يناهز الـ 88 عامًا

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وسائل إعلام سعودية وفاة الأمير طلال بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم السبت، عن عمر يناهز 88 عامًا.

والأمير طلال (87 عاما) هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، وشغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان قد زار الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات الأخيرة، للتعزية في وفاة أخته الأميرة مضاوي، حيث التقطت صورة للملك وهو يقبل يد أخيه الأكبر، الذي كان يجلس على كرسي متحرك.

وكانت مجلة الجرس اللبنانية قد أعلنت، أمس الجمعة، وفاة الأمير السعودي، إلا أن نجله الأمير عبد العزيز بن طلال، نفى ما نشرته المجلة في تغريدة عبر حسابه الموثق على "تويتر"، والتي طلب فيها الدعاء بالشفاء لوالده، وأرفق هاشتاغ معها "#اللهم_اشفي_الأمير_طلال".