مغاربة ينظمون وقفة أمام السفارة الدنماركية بالرباط للتنديد بمقتل سائحتين

الرباط- (د ب أ):

شارك عشرات من النشطاء والحقوقيين المغاربة، لليوم الثاني على التوالي، في وقفة أمام السفارة الدنماركية بالرباط للإعراب عن تضامنهم مع سائحتين اسكندنافيتين ذهبتا ضحيتين لعمل إرهابي يوم الاثنين الماضي.

وعبر المشاركون في الوقفة عن إدانتهم لمقتل السائحتين، الدنماركية والنرويجية، في أمليل بنواحي مدينة مراكش، على أيدي جماعة متطرفة مرتبطة بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش).

وقالت إحدى المشاركات في الوقفة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، إن مشاركتها في الوقفة كان بهدف "التضامن مع الضحيتين وإيصال صوت المغاربة للعالم بأنهم ضد الإرهاب والتطرف".

وأضافت: "نحن بلد التسامح وسنواجه التطرف كشعب وحكومة بكل ما أوتينا وبكافة الوسائل الممكنة".

وكان ناشطون دعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم وقفات تضامنية، ومواساة أسر الضحايا وكذلك للتعبير عن إدانتهم للجريمة.

وبحسب أحد الناشطين، ستكون الوقفة القادمة أمام السفارة النرويجية بالرباط.

كما شهدت المملكة اليوم وقفات رمزية في عدد من المدن المغربية، وزار سياح أجانب، ومغاربة مسرح الجريمة حيث أشعلوا الشموع ترحما على روح الضحيتين.

وندد رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بالجريمة الارهابية، مشددين على ضرورة إنزال أشد العقوبات على الجناة.

وعبر السفير الدنماركي بالمغرب نيكولاي هاريس، عن شكره للشعب المغربي عقب الرسائل وعبارات المواساة والتضامن التي توصلت بها السفارة الدنماركية، عقب واقعة أمليل.