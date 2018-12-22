الرئيس العراقي يشير إلى حاجة سوريا لتسوية سياسية لإنهاء العنف

بغداد- (د ب أ):

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم السبت إلى أن يكون انسحاب القوات الامريكية من الأراضي السورية عاملا مهما لتحقيق السلام القائم على احترام حقوق الشعب السوري وقرارهم المستقل.

وقال صالح خلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو: "العراق، والمنطقة، بحاجةٍ الى تسويةٍ سياسيةٍ للازمةِ السوريةِ وأهمية إنهاء حالة العنف و الصراع العبثي هناك... دفع الشعب السوري أثماناً باهظة نتيجة استباحة الإرهاب للمدن وارتكاب أبشع الجرائم فضلا عن التدخلات الخارجية المدمرة".

وشدد صالح على "ضرورة أن يكون الانسحاب عاملا مساعدا لتحقيق السلام المبني على احترام حقوق السوريين و قرارهم المستقل، لا لبدء مرحلة جديدة من العنف و التدخلات".

ولفت الرئيس العراقي خلال الاتصال إلى "ضرورة مراعاة وضع العراق و عدم تحميله وزر التوترات الإقليمية و الدولية، وأن حماية السيادة العراقية والمصلحة الوطنية العراقية يجب أن يكون الاساس في التعامل ترسيخا للاستقرار و حماية للنصر المتحقق على الإرهاب".

وبحسب بيان للرئاسة العراقية، جرى خلال المكالمة الهاتفية "بحث آخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية".

وأطلع وزير الخارجية الأمريكي الرئيس صالح على "مقتضيات واسباب قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا"، وأكد أن الولايات المتحدة "مستمرة بالتزاماتها لمحاربة داعش والارهاب في العراق."