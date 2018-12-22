البشير يعين واليا جديدا للقضارف التي شهدت احتجاجات بشرق البلاد

(أ ف ب):

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير قرارا بتعيين ضابط في جهاز الامن والمخابرات واليا جديدا لمنطقة القضارف التي شهدت احتجاجات هذا الاسبوع على ارتفاع اسعار الخبز، خلفا للوالي الذي قتل في حادث تحطم مروحية قبل أسابيع.

وأفادت وكالة الانباء السودانية الرسمية (سونا) السبت "أصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيين العميد أمن مبارك محمد شمت واليا على القضارف".

وكان الوالي السابق للقضارف ميرغني صالح قتل في حادث تحطم مروحية قبل ثلاثة أسابيع.

وشهدت ولاية القضارف الواقعة على بعد 550 كلم شرق العاصمة احتجاجات على ارتفاع سعر الخبز وأوقعت ستة قتلى الخميس في صفوف المتظاهرين بحسب مسؤولين محليين بدون توضيح ظروف مقتلهم.

وكانت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز بدأت الاربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس إلى مدن أخرى بينها الخرطوم التي تواصلت فيها الاحتجاجات حتى فجر الجمعة قبل أن تسودها ساعات من الهدوء .

وكانت المدن السودانية عانت من شح في الخبز على مدى الاسابيع الثلاثة الماضية .

ويستهلك السودان 2,5 مليون طن قمح سنويا ينتج منها 40% ويواجه البنك المركزي صعوبات في توفير النقد الاجنبي لمقابلة الاستيراد منذ انفصال جنوب السودان عنه في عام 2011 وفقدان البلاد لعائدات النفط والذي كان يبلغ 470 الف برميل يوميا .

وتراجعت قيمة الجنيه كما ارتفع معدل التضخم ووصل إلى 69 % وفقا لتقارير رسمية.