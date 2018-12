فيديو- ترامب يخيير الديمقراطيين: جدار المسكيك أو إغلاق الحكومة

القاهرة- (مصراوي):

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استمرار الاغلاق الجزئي للحكومة لفترة طويلة جدًا، حال عدم البت في طلبه ببناء جدار حدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك، قُدرت قيمته بحاولي 5 مليون دولار.

وقال ترامب، في مقطع فيديو نُشر في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت على تويتر، إن الولايات المتحدة في حاجة إلى تأمين حدودها بشكل جيد، ومنع دخول الأشخاص بطريقة غير شرعية.

وأضاف: "ونريدهم المجيء بالطريقة القانونية المشروعة، لكن الأمر خطير جدًا (على الحدود)"، مُشيرا إلى تهريب المخدرات والاتجار بالبشر ووجود العصابات.

وأكد الرئيس الأمريكي أن الحل الوحيد لمواجهة هذه الأزمة هو تأمين الحدود بطريقة فعالة قوية، ولن يحدث ذلك، على حد قوله، إلا من خلال بناء جدار ضخم.

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أن القرار الآن أصبح في يد الديمقراطيين، وتوقع ترامب أن يصوتوا ضد المشروع رغم علمهم بأن بلادهم في حاجة ملحة له.

وأكد أنه "إذا صوت الديمقراطيون سلبا، فسيستمر الإغلاق لفترة طويلة للغاية. الناس لا يريدون حدودا مفتوحة وجرائم".

