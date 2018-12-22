فريق أممي يصل إلى اليمن لمراقبة وقف اطلاق النار في الحديدة

صنعاء- (د ب أ):

وصل باتريك كامييرت، الجنرال الهولندي المكلف برئاسة لجنة مراقبة إعادة الانتشار في محافظة الحديدة اليوم السبت إلى مطار العاصمة المؤقتة عدن، جنوب اليمن.

وقال مصدر محلي مسؤول، لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ)، إن كامييرت وصل مع فريق مصغر، ومن المتوقع أن يلتقي ممثلين عن الحكومة المعترف بها دولياً في عدن.

وأوضح المصدر أن كامييرت سيتوجه اليوم إلى صنعاء للقاء ممثلي جماعة أنصار الله الحوثية، ومن ثم إلى محافظة الحديدة غدا لبدء مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار.

واتفقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي على وقف إطلاق النار في الحديدة، منذ الثلاثاء الماضي، للبدء في تنفيذ اتفاق مشاورات استوكهولم الخاصة بملف الحديدة، من بينها انسحاب القوات منها، وإعادة الانتشار.

ووافق مجلس الأمن بالإجماع أمس الجمعة على تفويض فريق مراقبة أممي للبدء في مراقبة وتسهيل تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية الاستراتيجية.

وصادق المجلس على مشروع قرار يخول لفريق متقدم بالبدء في المراقبة ودعم وتسهيل التنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار.

ويدعو القرار أيضا الأمين العام أنطونيو جوتيريش إلى تقديم اقتراح قبل نهاية الشهر بشأن كيفية دعم الأمم المتحدة بشكل كامل للاتفاق، الذي تم التوصل إليه في مشاورات السلام بالسويد بين الحكومة، التي تدعمها السعودية والمتمردين الحوثيين الشيعة الذين تساندهم إيران.

وشدد القرار على "ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها المتمثلة في المبادرة الخليجيةوآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216".