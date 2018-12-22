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الجيش السوري ينفذ رمايات مركزة على مواقع المسلحين بريف محردة

12:52 م السبت 22 ديسمبر 2018
الجيش السوري ينفذ رمايات مركزة على مواقع المسلحين بريف محردة

ارشيفية

دمشق - أ ش أ

نفذت وحدات من الجيش السوري، اليوم السبت، رمايات مركزة على مواقع المجموعات المسلحة في محور بلدة حصرايا بريف محردة، وذلك ردا على خروقاتهم واستهدافهم للنقاط العسكرية والتجمعات السكنية في المنطق.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدات من الجيش السوري أحبطت - أمس - محاولات تسلل مجموعات إرهابية من محاور قرى وبلدات بريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي الشرقي، باتجاه نقاط عسكرية وقرى وبلدات أمنة.

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