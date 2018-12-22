إيران تعليقا على سحب القوات الأمريكية من سوريا: وجودها يزعزع استقرار المنطقة

طهران- (د ب ا):

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي، اليوم السبت ،أن تواجد القوات الأمريكية في المنطقة كان اجراء خاطئا، ومثيرا للأزمة منذ البداية، وكان ضمن الأسباب التي أدت إلى انعدام الامن في المنطقة.

جاءت تصريحات قاسمي في معرض رده علي سوال حول أسباب إعلان أمريكا سحب قواتها من الأراضي السورية،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا).

وقال "دراسة تاريخ تطورات المنطقة علي مر العقود الاخيرة حتي يومنا هذا، تبين أن تواجد القوات الأجنبية في هذه المنطقة المهمة و الحساسة تحت ذرائع مختلفة، لم يحقق نيتجة سوي انعدام الأمن وتعميق الخلافات".

يذكر ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن الاسبوع الماضي قراره بسحب القوات الامريكية من سوريا، مبررا ذلك بهزيمة داعش.