احتجاجات فرنسا: الشرطة تدفع تعزيزات أمنية جديدة إلى باريس

القاهرة- (مصراوي):

شددت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، إجراءاتها الأمنية ودفعت بتعزيزات جديدة إلى شوارع باريس لمواجهة تظاهرات "السترات الصفر"، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية.

وأغلقت السلطات الفرنسية، اليوم السبت، قصر فرساي أمام الزوار حيث تعتزم حركة السترات الصفراء تنظيم الفصل السادس لاحتجاجاتها. ومن المتوقع أن تكون هذه الاحتجاجات أقل من التي شهدتها العاصمة وباقي المدن خلال الأسابيع المنصرمة.

يسعى متظاهرو "السترات الصفراء" في تحقيق تعبئة جديدة لهم في جميع أنحاء فرنسا السبت، قبل ثلاثة أيام من عيد الميلاد، وتدخل هذه الاحتجاجات أسبوعها السادس على التوالي، بينما تراجعت حركة الاحتجاج بشكل واضح.

والجمعة أقر مجلس الشيوخ الفرنسي الجمعة سلسلة إجراءات طارئة اقتصادية واجتماعية "لتهدئة" البلاد".

ووفق جان جاك برو المسؤول في إدارة منطقة إيفلين فإن "بضع مئات" وربما "ألفا" من المحتجين سيتجمعون أمام قصر فرساي في جنوب غرب باريس، الذي يزوره سنويا ملايين السياح، لإسماع مطالبهم التي يرتبط معظمها بالقدرة الشرائية.