الصادق المهدي: خياران أمام "البشير" للخروج من الأزمة

القاهرة – (مصراوي):

قال رئيس حزب الأمة السوداني الصادق المهدي، اليوم السبت، إن الرئيس السوداني عمر البشير أمامه خيارين في المرحلة الحالية للخروج من الأزمة، إما قبول إنشاء نظام جديد أو أن يواجه غضب الشعب.

واقترح المهدي تشكيل وفدًا يضم كافة القوى السياسية يقدم للرئاسة السودانية مشروع نظام بديل.

وأفاد بأن 22 شخصًا قتلوا خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد ارتفاع الأسعار بالسودان، مؤكدًا تأييده التعبير السلمي وإدانة القمع ونناشد القوى الأمنية عدم البطش بالمواطنين.