جماعة الحوثي تأمر عناصرها بارتداء زيّ الشرطة للبقاء في الحديدة

صنعاء - أ ش أ

أفادت مصادر محلية يمنية، اليوم السبت، بأن ميليشيات الحوثي أصدرت أوامرها لعناصرها بارتداء زي الأمن المركزي والشرطة بالتزامن مع وصول طلائع المراقبين الدوليين إلى الحديدة، بحسب ما نقلته شبكة "سكاي نيوز".

وذكرت الشبكة الإخبارية أنه وصل في وقت سابق اليوم إلى مدينة الحديدة غربي اليمن فريق فني من الأمم المتحدة، الذي يساعد اللجنة الدولية المشتركة على مراقبة وقف إطلاق النار، تنفيذا لاتفاق السويد.

ومن المقرر أن ينتشر أفراد الفريق الفني على خطوط التماس بين القوات الشرعية وميليشيات الحوثي، بهدف الإبلاغ عن أي خروق لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة، وسيعمل الفريق الفني التابع للأمم المتحدة على وضع الترتيبات اللازمة لمباشرة مهام تثبيت ووقف إطلاق النار في المدينة.