الأمن العراقي يفكك خلية إرهابية تضم امرأة بمخيم لاجئين بالموصل

الموصل- (د ب أ):

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم السبت، تفكيك خلية ارهابية تضم امرأة في أحد مخيمات اللاجئين في مدينة الموصل، 400 كم شمال بغداد.

وقال المركز، في بيان صحفي اليوم، إن"مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى نفذت وفق معلومات استخبارية دقيقة، عملية اختراق وتفكيك خلية ارهابية تضم خمسة عناصر، بينهم إمرأة كانت تتخذ من مخيمات السلامية للاجئين في الساحل الأيسر لمدينة الموصل، ملاذا آمنا لها".

وأوضح أن" الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في المحافظة"مشيرا إلى أنه تم اعتقال جميع أفرادها، وهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق المادة 4 إرهاب.

وتشهد مناطق عديدة من محافظة نينوى نشاطا لخلايا تنظيم داعش النائمة التي تنفذ بين الحين والآخر عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، العام الماضي القضاء على تنظيم داعش عسكريًا في البلاد.