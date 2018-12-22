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الشباب الصومالية تتبنى المسؤولية عن انفجار قنبلتين فى مقديشو

11:08 ص السبت 22 ديسمبر 2018
الشباب الصومالية تتبنى المسؤولية عن انفجار قنبلتين فى مقديشو

حركة الشباب الصومالية

مقديشو- (دب ا):

أعلنت جماعة الشباب الإسلامية الإرهابية مسؤوليتها عن تفجيرين في العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت.

وقالت الجماعة، في بيان بثته إذاعة الأندلس، المؤيدة للمتمردين، إنها استهدفت نقاط تفتيش أمنية لحماية القصر الرئاسي.

وقال محمد حسن وهو من أفراد قوات الأمن الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هناك قتلى في الانفجارين اللذين وقعا قرب القصر.

كان أحمد بشان، وهو ضابط آخر بالشرطة، قد ذكر "حتى الآن نعرف أن 15 شخصا قُتلوا في الهجمات بشكل إجمالي" مضيفا أنه يتوقع ارتفاع حصيلة القتلى.

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