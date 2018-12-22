"مجلس سوريا الديمقراطية" ينفي إجراء محادثات مع الحكومة

دمشق- أ ش أ:

نفت مصادر في مجلس "سوريا الديمقراطية" الجناح السياسي لتنظيم "قوات سوريا الديمقراطية" ، وصول وفد تابع للمجلس إلى العاصمة السورية دمشق، لإجراء محادثات مع الحكومة السورية .

وأكدت المصادر في تصريحات لقناة "العربية الإخبارية " اليوم السبت، أنه لم يتوجه أي وفد رسمي إلى دمشق ، مشيرة إلى أن وفودا من جهات أخرى قد تكون وصلت إلى دمشق، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالشمال السوري.

وأشارت إلى وجود خلافات كبيرة بين قوات سورية الديمقراطية والحكومة السورية، لافتة في الوقت ذاته إلى أن دمشق لم تعترف حتى الآن بمشروع "الإدارة الذاتية" في الشمال والشمال الشرقي من البلاد .