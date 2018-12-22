بابا الفاتيكان يزور سلفه بنديكت بمناسبة عيد الميلاد

روما- د ب أ:

أعلن الفاتيكان، أن البابا فرنسيس، زار أمس الجمعة، سلفه بنديكت السادس عشر في مقر إقامته بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

وأظهرت صور فرنسيس وبنديكت يتصافحان ويجلسان بجانب بعضهما البعض ويتحدثان في دير صغير في حدائق الفاتيكان.

ويعيش بنديكت، 91 عاما، المولود في ألمانيا، بالدير منذ تقاعده في فبراير 2013.

وزار فرنسيس بنديكت في فترة عيد الميلاد السنوات السابقة.