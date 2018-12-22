"الشيوخ الأمريكي" ينهي جلسته دون التوصل لاتفاق لتجنب توقف عمل الحكومة
واشنطن- د ب أ:
أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته حتى منتصف اليوم السبت، الأمر الذي يعني أن بعض مؤسسات الحكومة الاتحادية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل أالجمعة /السبت.
ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب الأمريكي مجددا في نفس التوقيت.
وسيكون هذا هو ثالث توقف لمؤسسات الحكومة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في كانون ثان/يناير 2017 .
وأرجأ ترامب زياة كانت مقررة إلى ولاية فلوريدا وفضل البقاء في واشنطن، حيث يضغط من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.
-
191
-
113
-
102
-
92
-
87
-
86
-
85
-
78
-
76
-
50