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"الشيوخ الأمريكي" ينهي جلسته دون التوصل لاتفاق لتجنب توقف عمل الحكومة

06:14 ص السبت 22 ديسمبر 2018
"الشيوخ الأمريكي" ينهي جلسته دون التوصل لاتفاق لتجنب توقف عمل الحكومة

أرشيفية لمجلس الشيوخ الأمريكي

واشنطن- د ب أ:

أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته حتى منتصف اليوم السبت، الأمر الذي يعني أن بعض مؤسسات الحكومة الاتحادية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل أالجمعة /السبت.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب الأمريكي مجددا في نفس التوقيت.

وسيكون هذا هو ثالث توقف لمؤسسات الحكومة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في كانون ثان/يناير 2017 .

وأرجأ ترامب زياة كانت مقررة إلى ولاية فلوريدا وفضل البقاء في واشنطن، حيث يضغط من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.

مجلس الشيوخ الأمريكي الحكومة الاتحادية دونالد ترامب

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