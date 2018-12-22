"الشيوخ الأمريكي" ينهي جلسته دون التوصل لاتفاق لتجنب توقف عمل الحكومة

واشنطن- د ب أ:

أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي جلسته حتى منتصف اليوم السبت، الأمر الذي يعني أن بعض مؤسسات الحكومة الاتحادية ستتوقف عن العمل اعتبارا من منتصف ليل أالجمعة /السبت.

ومن المقرر أن ينعقد مجلس النواب الأمريكي مجددا في نفس التوقيت.

وسيكون هذا هو ثالث توقف لمؤسسات الحكومة الأمريكية منذ تولي الرئيس دونالد ترامب السلطة في كانون ثان/يناير 2017 .

وأرجأ ترامب زياة كانت مقررة إلى ولاية فلوريدا وفضل البقاء في واشنطن، حيث يضغط من أجل الحصول على تمويل لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.