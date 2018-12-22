العالم في صور: إطلاق نار في النمسا.. واحتجاجات في المغرب على مقتل السائحتين
كتب – مصراوي:
رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من إطلاق نار في النمسا، أودى بحياة شخص، وإصابة آخر، وسط مطاردات من الشرطة للبحث عن المشتبه بهم، و رفع المرشدون السياحيون المغاربة أعلام النرويج والمغرب أثناء تجمعهم للاحتجاج على مقتل المرأتين الدنماركية والنرويجية، وسط مدينة مراكش.
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