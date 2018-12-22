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العالم في صور: إطلاق نار في النمسا.. واحتجاجات في المغرب على مقتل السائحتين

02:00 ص السبت 22 ديسمبر 2018
العالم في صور: إطلاق نار في النمسا.. واحتجاجات في المغرب على مقتل السائحتين

أرشيفية

كتب – مصراوي:

رصدت عدسات المصورين في وكالة الصحافة الفرنسية، أبرز الصور لأهم أحداث الجمعة، من إطلاق نار في النمسا، أودى بحياة شخص، وإصابة آخر، وسط مطاردات من الشرطة للبحث عن المشتبه بهم، و رفع المرشدون السياحيون المغاربة أعلام النرويج والمغرب أثناء تجمعهم للاحتجاج على مقتل المرأتين الدنماركية والنرويجية، وسط مدينة مراكش.

إطلاق نار النمسا احتجاجات المغرب مراكش

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