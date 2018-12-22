أبرز التصريحات في 24 ساعة: أوقعت ضررا بـ "داعش" أكثر من كل الرؤساء
القاهرة - مصراوي:
دعا مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، أيرلندا إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي غير ممكنة دون الولايات المتحدة، لكن الأخيرة لن تنجح في ذلك بمفردها.
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