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    ترامب: فرصة حدوث إغلاق حكومي "جيدة للغاية"

    11:38 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    ترامب: فرصة حدوث إغلاق حكومي "جيدة للغاية"

    واشنطن (د ب أ)

    قبل أقل من 10 ساعات فقط من محاولة الحكومة الفيدرالية الأمريكية تجنب حدوث إغلاق جزئي على خلفية تمويل الجدار الحدودي، قال الرئيس دونالد ترامب الجمعة إنه يعتقد إن فرص حدوث الإغلاق الحكومي "جيدة للغاية".

    وعلى الرغم من أنه كان قد أعلن في وقت سابق إنه يتحمل المسؤولية، يحاول ترامب أن يلقي باللائمة على الديمقراطيين المعارضين لحدوث أي إغلاق.

    وقال ترامب: "نحن مستعدون تماما لإغلاق طويل للغاية"، في حين أنه يصر أيضا على أن "الجدار سيمول نفسه بنفسه على أساس شهري".

    وقال ترامب في وقت سابق إن المكسيك ستدفع تكلفة بناء الجدار.

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