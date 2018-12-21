  • عاجل:بالفيديو.. صلاح يسجل ويصنع في ليلة تأمين ليفربول لصدارة بريميرليج

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    احتجاجات السودان مارتن لاسارتي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    الشرطة النيجيرية تلقي القبض على العقل المدبر لهجمات 2015 في العاصمة أبوجا

    11:19 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    الشرطة النيجيرية تلقي القبض على العقل المدبر لهجمات 2015 في العاصمة أبوجا

    أبوجا (أ ش أ)

    أعلنت الشرطة النيجيرية إلقاء القبض على العقل المدبر المشتبه به في تفجيرات العاصمة أبوجا عام 2015.

    ونقلت قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة، عن المتحدث باسم الشرطة النيجيرية قوله في بيان له: "إن الضباط ألقوا القبض على المشتبه به في العاصمة التجارية لاجوس، الواقعة جنوبي البلاد، أمس الخميس".

    ولم تتطرق الشرطة النيجيرية للمزيد من التفاصيل حول ذلك.
    وكانت عدة تفجيرات قد وقعت في العاصمة النيجيرية أبوجا في أواخر عام 2015 أوقعت عدد كبير من القتلى ولم تعلن جهة مسؤوليتها آنذاك إلا أن الحكومة وجهت أصابع الاتهام إلى جماعة بوكو حرام المتشددة.

    هذا المحتوى من

    هجمات ابوجا نيجيريا الشرطة النيجيرية

    الخبر التالى:

    ترامب: فرصة حدوث إغلاق حكومي "جيدة للغاية"
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان