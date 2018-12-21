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    الملك سلمان يؤكد للرئيس عباس موقف السعودية الداعم للقضية الفلسطينية

    09:17 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
    الملك سلمان يؤكد للرئيس عباس موقف السعودية الداعم للقضية الفلسطينية

    الملك سلمان والرئيس الفلسطيني محمود عباس

    الرياض (أ ش أ)

    تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

    وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى، خلال الاتصال الهاتفي، استعراض آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين.

    وأكد خادم الحرمين الشريفين موقف المملكة العربية السعودية الدائم والثابت من القضية الفلسطينية والداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة.

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