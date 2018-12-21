الناتو يؤكد مواصلة مهامه في أفغانستان بعد إعلان الانسحاب الأمريكي

بروكسيل (أ ش أ)

أكد حلف شمال الأطلسي "ناتو"، اليوم الجمعة، أنه سيواصل مهمته في أفغانستان بعد الإعلان أن عددا مهما من القوات الأمريكية المنتشرة في هذا البلد سيتم سحبهم.

ورفضت متحدثة باسم الحلف وانا لونجيسكو - حسبما نقلت قناة (سكاي نيوز) الإخبارية - التعليق مباشرة على القرار الأمريكي، لكنها ذكرت أن الحلف أكد خلال اجتماع عقد أخيرا لوزراء خارجية الدول الأعضاء التزامه ضمان أمن واستقرار أفغانستان على المدى البعيد.

وقالت المتحدثة "إن التزامنا مهم لضمان ألا تتحول أفغانستان أبدا مركزا للإرهابيين الدوليين الذين يهددوننا في بلداننا".

ويشكل قسم من القوات الأمريكية جزءا من مهمة الأطلسي التي تدرب وتقدم المشورة للقوات الأفغانية في معركتها ضد متمردي طالبان، فيما ينفذ قسم آخر عمليات منفصلة في إطار مكافحة الإرهاب.

وذكرت تقارير إخبارية أن قرار الانسحاب سيشمل نحو 7 آلاف من 14 ألف جندي أمريكي ينتشرون في أفغانستان.

إلى ذلك، أشادت المتحدثة، بوزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، الذي قدم استقالته الخميس لعدم موافقته على استراتيجية البيت الأبيض الجديدة في سوريا وأفغانستان، واعتبرت أن ماتيس اضطلع بدور رئيسي للحفاظ على الحلف قويا ومستعدا لخوض التحديات الأمنية التي نواجهها.