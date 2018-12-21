قبل تنفيذها.. الديمقراطيون يطالبون ترامب بالتخلي عن إغلاق الحكومة

واشنطن (د ب أ)

طالب تشاك شومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم الجمعة، الرئيس دونالد ترامب بضرورة التخلي عن استراتيجيته المتمثلة في الضغط من أجل عملية إغلاق حكومي على خلفية التمويل من أجل الجدار الحدودي، وبدلا من ذلك العمل من أجل الابقاء على عمل الوكالات الفيدرالية قبل أعياد الميلاد ( كريسماس).

وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ قبل أقل من 12 ساعة من موعد إغلاق تسع من الوكالات الفيدرالية: "لا توجد أصوات كافية في مجلس الشيوخ من أجل جدار يشيد من أموال دافعي الضرائب".

وأضاف شومر "أيها الرئيس ترامب: لن تحصل على جدار"، مضيفا "تخل عن استراتيجية الإغلاق".

وقال شومر: "لقد دعا الرئيس ترامب إلى الإغلاق ما لا يقل عن 25 مرة.. أيها الرئيس ترامب، أنت تملك الإغلاق"، متهماً زعيم البيت الأبيض بأنه يعاني من "نوبة غضب".