مستشار عباس يدعو أيرلندا للاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله (أ ش أ)

دعا مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات الدولية والشؤون الخارجية نبيل شعث، أيرلندا إلى تطبيق قرارات مجلسي الشيوخ والنواب الأيرلنديين الداعية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، منوها بدورها السياسي ومواقفها الداعمة لفلسطين داخل الاتحاد الأوروبي.

والتقى شعث اليوم الجمعة ماري لو ماكاودنالد زعيمة حزب "الشين فين"، التي تزور فلسطين برفقة عدد من قادة الحزب، للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والاطلاع على الأوضاع الراهنة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن شعث أشاد بقرارات البرلمان الأيرلندي المؤيدة للحق الفلسطيني التي كان آخرها قرار مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية، مثمنا عاليا دور الحزب في تمريرها داخل البرلمان. وأثنى على مواقفه المبدئية الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأطلع شعث الوفد على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة من استيلاء على الأراضي وتوسيع للاستيطان واعتقالات يومية، وحصار مدن وقرى ومخيمات الضفة، وفرض قيود مشددة على حرية حركة وتنقل المواطنين، في مخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، منددا بتلك السياسات العنصرية التي تتطلب موقفا دوليا حازما حيالها.

وأكد شعث ضرورة اتخاد المجتمع الدولي خطوات عملية تجبر دولة الاحتلال على احترام المواثيق والأعراف الدولية لضمان حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة.

من جانبهم، أكد أعضاء الوفد تضامنهم مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال واقامة دولته المستقلة.