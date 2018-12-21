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"الدفاع الجزائرية": كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب غربي البلاد

08:03 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
"الدفاع الجزائرية": كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة جنوب غربي البلاد

أرشيفية

الجزائر (أ ش أ)

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، عن كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية تندوف (جنوب غرب).

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم - إنه "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي إثر عملية بحث وتفتيش، أمس بولاية تندوف مخبأ للأسلحة يحوي على بندقية تكرارية ومسدس أوتوماتيكي وخزينة ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان أنه في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بولاية النعامة (شمال غرب) 65 كيلوجرامًا من المخدرات، كما ضبط حرس السواحل بوهران (شمال غرب)، 35.4 كيلوجرام من المخدرات.

وأشار البيان إلى أنه في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفارز مشتركة للجيش وعناصر الدرك الوطني بكل من تلمسان (شمال غرب) وعين صالح (جنوب) 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة".

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