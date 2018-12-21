ترامب: أوقعت ضررا بـ "داعش" أكثر من كل الرؤساء

واشنطن (أ ش أ)

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، في مواجهة الانتقادات الحادة للقرار من داخل وخارج الولايات المتحدة.

وكتب ترامب، على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة،: "أوقعت ضررا بـ "داعش" أكثر مما فعل جميع الرؤساء الحديثين. ليسوا حتى قريبين".

ويواجه ترامب انتقادات داخلية وخارجية بعد إعلان قراره بسحب القوات الأمريكية من سوريا، حيث اعتبره البعض هدية لروسيا وإيران والنظام السوري، بينما قال آخرون إنه يعطي فرصة لـ"داعش" لاستعادة قوته.