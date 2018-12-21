تركيا تؤجل "شرق الفرات" في سوريا.. ووزير الخارجية: لتجنب النيران الصديقة

القاهرة - مصراوي:

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عزم بلاده تأجيل إطلاق عملية "شرق الفرات" شمالي سوريا، وذلك بعد إعلان الولايات المتحدة سحب قواتها الموجودة في سوريا.

وقال الرئيس التركي في كلمة ألقاها الجمعة، في إسطنبول، إن مكالمة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جعلت تركيا تنتظر قليلاً بشأن العملية العسكرية المرتقبة شرقي الفرات، لكنه أكد أن فترة الانتظار ليست مفتوحة، وأن تركيا تتقاسم "نفس القناعات مع ترامب حول العديد من النقاط في القضية السورية، ومع ذلك كان من الصعب أن ينعكس هذا الرأي عملياً على أرض الواقع".

وأضاف "سمعنا الملاحظات الواضحة والواعدة من الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة، ونرحب بهذه الكلمات ولكن بحذر"، وقال: "أجّلنا عملية شرق الفرات حتى نرى نتائج خطة الولايات المتحدة للانسحاب من سوريا على أرض الواقع".

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود مولود جاوش أوغلو، إن تأجيل العملية العسكرية في سوريا يأتي لتجنب النيران الصديقة مع انسحاب القوات الأمريكية، وأشار إلى أن مجموعات عمل ستجتمع في واشنطن في 8 يناير لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا.

وشدد وزير الخارجية، على أن تأجيل العملية العسكرية في سوريا لا يعني أن تركيا غيرت رأيها بشأن التنظيمات الإرهابية.

وكان أردوغان أعلن الأسبوع الماضي عزم بلاده إطلاق عملية عسكرية في مناطق شرق نهر الفرات التي تسيطر عليها منظمات تابعة لـ PKK المصنف إرهابيا في أنقرة، وأعربت الولايات المتحدة عن تخوّفها من العملية، غير أن اتصالًا بين الرئيسين التركي والأمريكي بدا أنه غيّر من ردود أفعال الطرفين.