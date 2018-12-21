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استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 25 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

05:24 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
استشهاد فتى فلسطيني وإصابة 25 آخرين برصاص الاحتلال شرق غزة

أرشيفية

القاهرة - مصراوي:

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، مساء اليوم الجمعة، استشهاد مواطن برصاص الاحتلال شرق مدينة غزة.

وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية، أن الفتى محمد معين الجحجوح (16 عاما) أصيب برصاص قناصة الاحتلال أثناء مشاركته في المسيرات السلمية شرق غزة.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أنه أصيب 25 مواطنا آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة إضافة إلى صحفي ومسعف.

وكان الآلاف من المواطنين شاركوا اليوم في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة في الضفة" حيث قابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق وابل من الرصاص الحي وقنابل الغاز.

غزة فلسطين الاحتلال الإسرائيلي المسيرات السلمية

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