ألمانيا تطالب الولايات المتحدة بتوضيح الوضع بعد استقالة ماتيس

برلين (أ ش أ)

طالبت وزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، اليوم الجمعة، الولايات المتحدة بتوضيح الوضع بعد الاستقالة المفاجئة لوزير الدفاع جيمس ماتيس.

وقالت الوزيرة - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - "إن الولايات المتحدة تضطلع بدور مهم ومسؤولية في بنية الأمن العالمي فمن المهم للجميع الحصول على توضيح على نحو سريع بشأن من سيخلفه (ماتيس) و المسار المستقبلي".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس ، أعلن مساء أمس استقالته من منصبه ، مضيفًا "أنه من الصواب بالنسبة لي أن أتنحى" .

وأشار إلى أنه من حق ترامب أن يكون لديه وزير دفاع يتوافق مع وجهة نظره، موضحا أنه لن تتمكن الولايات المتحدة من الحفاظ على أمنها القومي من دون تعاون فاعل مع حلفائها.