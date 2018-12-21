بالصور .. "بابا نويل" يوزع الورود في مسيرات غزة

بملابس "بابا نويل".. أوباما يوزع الهدايا على الأطفال في مستشفى أمريكي

كتبت – إيمان محمود

بملابس "بابا نويل" الحمراء؛ حمل شاب فلسطيني حقيبة هدايا بها مجموعة من الورود، ليوزعها على المشاركين في جمعة "الوفاء لأبطال المقاومة بالضفة"، ضمن فعاليات مسيرات العودة الكُبرى وكسر الحصار عن القطاع.

وتوجه الشاب برداء ولحية "بابا نويل"، متوجهًا إلى مخيمات العودة شرق خانيونس، ليقدمها إلى الأطفال والمشاركين في الفعاليات السلمية.

ويُعتبر اليوم هو الجُمعة الـ39 من مسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية للقطاع، منذ ان بدأت في 30 مارس الماضي، الموافق ليوم الأرض الفلسطيني.

واكدت وزارة الصحة، إصابة صحفي ومواطن، اليوم، برصاص قوات الاحتلال على حدود غزة.

وأفادت وكالة "معا" الفلسطينية، أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر تجاه تجمع للمتظاهرين شرق محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة وفي جباليا شمال القطاع أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين السلميين شرق جباليا.

من جانبها، قالت حركة حماس أن الجماهير الفلسطينية تخرج اليوم، وفاءً لأبطال الضفة الثائرين، وتأكيدًا على وحدة الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال لتحقيق أهدافه المنشودة.

وقال المتحدث باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، إن المسيرات تعكس أصالة الشعب الفلسطيني وحيويته في ديمومة المسيرات واستمراريتها حتى كسر نهائي للحصار عن قطاع غزة واسترداد حقوقه المسلوبة.