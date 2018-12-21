حزب الأمة: ارتفاع عدد ضحايا احتجاجات السودان إلى 9 قتلى

جوبا - (د ب ا):

قال متحدث باسم حزب معارض اليوم الجمعة، إن عدد القتلى من الاحتجاجات على ارتفاع الأسعار في السودان ارتفع إلى تسعة، وسط حالة طوارئ في منطقتين.

وقال محمد زكي لوكالة الأنباء الألمانية عبر الهاتف "قتل ستة أشخاص في القضارف وثلاثة آخرون في عطبرة".

وزعم أن البعض لقوا حتفهم بعد اعتقالهم، وأُطلق النار على آخرين خلال الاحتجاجات.

وتم فرض حالة الطوارئ في ولاية القضارف وولاية عطبرة الواقعتين شرقي وشمالي السودان منذ أن بدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز والوقود أول أمس الأربعاء.

كان مبارك النور ، عضوالبرلمان السوداني ،قد صرح أمس الخميس لـ(د.ب.أ) إن طالبين قتلا.

واعترف وزير الإعلام السوداني عثمان محمد بلال ،بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، لكن بينما كان قد سمع تقارير عن وقوع وفيات ، فإنه لم يستطع أن يحدد عددا .

وقال بلال: "لقد تحولت الاحتجاجات إلى عنف والمحتجون يدمرون ممتلكات المدنيين" ، في تحد للحملة الحكومية، مضيفًا أنهم يحققون في التقارير الخاصة بالوفيات .

كانت هناك احتجاجات في يناير حول نفس القضية، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين في العاصمة الخرطوم.

كان السودان قد شهد احتجاجات مماثلة في أواخر عام 2016 بعد أن قامت الحكومة بتخفيض دعم الوقود.

وتأثر اقتصاد البلد الغني بالنفط سلبًا عندما انفصل جنوب السودان ليشكل دولة في عام 2011.

وتكافح حكومة الرئيس عمر البشير أيضًا العديد من الجماعات المتمردة.