الخرطوم تعطّل الدراسة بجميع المدارس ورياض الأطفال

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت الخرطوم، اليوم الجمعة، تعطيل الدراسة بجميع المدارس ورياض الأطفال لأجل غير مُسمى، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات التي شهدتها البلاد وأصيب خلالها العشرات وقتل 8 أشخاص، ذلك حسبما نقلت قناة سودانية 24.

بدأت المظاهرات الأربعاء الماضي في مدينة عطبرة، التي أعلنت فيها حالة الطوارئ أيضا، ونزل السودانيون إلى الشوارع احتجاجًا ارتفاع أسعار الخبز والوقود، بحسب ما ذكره مسؤولون.

ودعا البرلماني، مبارك النور، قوات الشرطة إلى عدم استخدام القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين، مشيرا إلى أن حق التظاهر مكفول وفقا للدستور.

قال بشارة جمعة أرو، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، صباح اليوم الجمعة، إن المظاهرات السلمية التي تشهدها السودان انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل "المندسين" إلي نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة و الخاصة بالحرق، والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة .

وخلى بيان حكومة الخرطوم، الصادر اليوم الجمعة، من أي حصيلة لقتلى الاحتجاجات وإن أشار إلى أن الحكومة تقدم تعازيها لأسر الضحايا. وقالت تقارير صحفية إن حصيلة القتلى بلغت ثمانية اشخاص فضلا عن عشرات المصابين.