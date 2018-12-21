مقتل 13 في حادث منجم في جمهورية التشيك

براغ- (د ب أ):

لقي 13 عاملا، على الاقل، حتفهم جراء انفجار بأحد مناجم جمهورية التشيك، حسبما أفادت وكالة أنباء "سي.تي.كيه" في وقت متأخر أمس الخميس، نقلا عن متحدث باسم الشركة المشغلة للمنجم "أو.كيه.دي".

ووفقا للتقرير، أصيب ثلاثة عمال آخرون جراء انفجار وقع على عمق حوالى 800 متر في المنجم المملوك للدولة بمنطقة كارفينا التي تبعد حوالى 300 كيلومتر شرقي العاصمة براغ.

وذكرت تقارير أوردتها وسائل إعلام محلية أن الكثير من عمال المنجم من بولندا المجاورة.

وقال عمدة المنطقة اوندريه فيبير إن الحادث يمثل "مأساة كبيرة قبل عيد الميلاد (الكريسماس)".

ومن المقرر أن يتفقد رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراتسكى ونظيره التشيكي أندريه بابيش موقع الحادث في وقت لاحق اليوم.

وبدأ تشغيل المنجم في عام 1968، وقامت الدولة بخصخصته قبل أن تعيد تأميمه في الآونة الأخيرة. ويوفر مجمع التعدين العمل لنحو 9500 شخص في المنطقة.