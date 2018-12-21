أول تعليق رسمي من السودان على الاحتجاجات

القاهرة- (مصراوي):

قال بشارة جمعة أرو، الناطق الرسمي باسم الحكومة وزير الإعلام والاتصالات وتقانة المعلومات، صباح اليوم الجمعة، إن المظاهرات السلمية التي تشهدها السودان انحرفت عن مسارها، وتحولت بفعل "المندسين" إلي نشاط تخريبي استهدف المؤسسات والممتلكات العامة و الخاصة بالحرق، والتدمير ومهاجمة وحرق بعض مقار الشرطة .

خلى بيان حكومة الخرطوم، الصادر اليوم الجمعة، من أي حصيلة لقتلى الاحتجاجات وإن أشار إلى أن الحكومة تقدم تعازيها لأسر الضحايا. وقالت تقارير صحفية إن حصيلة القتلى بلغت ثمانية اشخاص فضلا عن عشرات المصابين.

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن قوات الشرطة والأمن تعاملت مع المظاهرات التي شهدتها البلاد أمس واليوم بصورة حضارية دون كبحها أو اعتراضها بحكم أن المواطنين يمارسون حقاً دستورياً مكفولاً لهم، وبحكم أن الأزمة معلومة للحكومة، وتعكف علي معالجتها .

و أضاف أن بعض الجهات السياسية برزت في محاولة لاستغلال هذه الأوضاع لزعزعة الأمن، والإستقرار تحقيقاً لأجندتهم السياسية، وهو الأمر الذي وضح جلياً في بياناتهم المنشورة .

وأوضح البيان أن التخريب والإعتداء علي الممتلكات وإثارة الذعر والفوضي العامة أمر مرفوض ومستهجن ومخالف لصريح القانون، مشيراً الي أن الحكومة لن تتسامح مع ممارسات التخريب و لن تتهاون في حسم أي فوضي أو إنتهاك للقانون .

و أشار البيان الي أنه رغم تراكمات الحصار الإقتصادي وآثاره علي الإقتصاد السوداني ووفرة بعض السلع، والخدمات الأساسية ظلت الحكومة تبذل ولا تزال جهوداً مقدرة لتوفير السلع والخدمات الأساسية الضرورية .