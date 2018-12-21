قرار بسحب عدد "كبير" من الجنود الأمريكيين من أفغانستان

(أ ف ب):

أفاد مسؤول أمريكي، أمس الخميس، وكالة فرانس برس أن الرئيس دونالد ترامب اتخذ قرارا بسحب عدد كبير من الجنود الأمريكيين من أفغانستان، بعد يوم على اتخاذه قرارا مشابها بسحب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا.

وأكد المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن "القرار اتُخذ. سوف يكون هناك انسحاب كبير".

وفاجأ هذا الإعلان الذي يأتي في وقت أجريت "محادثات مصالحة" بين الولايات المتحدة وحركة طالبان هذا الأسبوع في أبو ظبي، مسؤولين كباراً ودبلوماسيين في كابول تواصلت معهم فرانس برس. ولم تُعلق الحكومة الأفغانية على الأمر في الوقت الحالي.

وتنشر الولايات المتحدة حاليا نحو 14 ألف جندي في أفغانستان يعملون إما مع مهمة قوات حلف شمال الأطلسي لدعم القوات الأفغانية، أو ينفذون عمليات خاصة لمكافحة الارهاب. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن أكثر من 7 آلاف جندي أمريكي سيعودون من أفغانستان.

ومن المرجح أن تكون لقراري ترامب حول سوريا وأفغانستان تداعيات جيوسياسية كبيرة في المناطق المعنية. ويأتي هذان القراران في وقت كانت تحاول واشنطن الدفع من أجل التوصل إلى اتفاق سلام مع حركة طالبان.

والتقى المبعوث الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد ممثلي طالبان مرات عدة في الأشهر الأخيرة وأنهى مؤخراً جولة على المنطقة. وأعرب في وقت سابق عن أمله التوصل إلى اتفاق سلام قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في أفغانستان في أبريل.

وفي الوقت الحالي، لا يُعرف إذا كان خليل زاد والحكومة الأفغانية على علم مسبق بقرار ترامب. وأكد متحدث باسم الرئيس أشرف غني أن "إذا كان هناك ردّ فعل من جانب الحكومة الأفغانية، سنعلنه في مرحلة لاحقة".

لكن يرى متخصصون في الملف الأفغاني أن القرار الأمريكي هو بمثابة منح انتصار تكتيكي ضخم لحركة طالبان من دون أن تكون مرغمة على تقديم أدنى تنازل.

وقال دبلوماسي أجنبي كبير لفرانس برس بشرط عدم الكشف عن اسمه "إذا كنتم من حركة طالبان، فقد حل عيد الميلاد مبكراً" هذه السنة.

وسأل "هل تفكرون في وقف إطلاق نار إذا سحب خصمكم الرئيسي للتو نصف قواته؟"

ووفق المسؤول الأمريكي، اتخذ ترامب قراره الثلاثاء في نفس اليوم الذي أعلن فيه أنه سيأمر بانسحاب جميع الجنود الأمريكيين من سوريا.

وفي وقت سابق الخميس قدّم وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس استقالته لأن وجهات نظره حول قضايا العالم لم تعد تتوافق مع ما يفكر به ترامب.

والعام الماضي تمكن ماتيس مع مسؤولين عسكريين آخرين من اقناع ترامب بارسال المزيد من الجنود الأمريكيين الى أفغانستان، حيث كانت طالبان تحقق هناك مكاسب هامة وتوقع خسائر كبيرة بالقوات الافغانية.

لكن ترامب قال حينها ان حدسه يقول بضرورة الخروج من افغانستان.