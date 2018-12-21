روسيا تبدأ تصنيع قاذفات محدثة من الطائرة تو -160

موسكو - (أ ش أ):

أعلن نائب وزير الدفاع الروسي، أليكسي كريفوروتشكو اليوم الجمعة أن روسيا بدأت العمل من جديد في تصنيع طائرات قاذفة محدثة من الطائرة طراز "تو-160".

جاء ذلك أثناء زيارته لمصنع الطائرات في مدينة قازان.. وفقا لما أوردته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية.

وكانت روسيا قد توقفت عن تصنيع طائرات "تو-160" المعروفة باسم "البجعة البيضاء" بعد حل اتحاد الجمهوريات السوفيتية.. وأخيرا قررت القيادة الروسية استئناف إنتاج هذه الطائرات.

وأنجز مصنع قازان تصنيع الطائرة الجديدة من طراز "تو-160" في عام 2017..وتمت صناعة هذه الطائرة التي قامت بالطلعة الجوية الأولى في فبراير 2018 تمهيدا لتصنيع أعداد كبيرة من طائرات "تو-160" المحدثة.. حيث أن الطائرة الجديدة مزودة بتقنيات جديدة لا تملكها طائرات "تو-160" التي تمت صناعتها في القرن الماضي.

وتقوم روسيا أيضا بجانب استئناف إنتاج طائرات "تو-160" بتطوير وتحديث طائرة قاذفة أخرى قادرة على حمل وإطلاق الصواريخ هي "تو-22"..حيث سيكون بإمكان الطائرات المحدثة من طراز "تو-22" والتي يطلق عليها اسم "تو-22إم3إم" استخدام مختلف الأسلحة، وبالأخص صواريخ "كينجال" الفائقة السرعة.