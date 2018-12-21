رئيس تشيلي يطالب القائد العام للشرطة بالتنحي عن منصبه

سانتياجو - (أ ش أ):

طالب رئيس تشيلي سبستيان بنييرا، القائد العام للشرطة هيرميس سوتو، بالتنحي عن منصبه في ظل تزايد الضغوط الشعبية عقب مقتل رجل من السكان الأصليين قبل 5 أسابيع.

وقال بنييرا - - في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة سانتياجو ، حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة - إنه يتعين على سوتو و10 آخرين من قيادات الشرطة التنحي لإفساح المجال أمام قيادة جديدة في شرطة تشيلي.

وأضاف :" إن الشرطة في تشيلى بحاجة لقيادة جديدة لتواجه بالكفاءة والسرعة اللازمة المشاكل الحالية والتحديات الكبرى في المستقبل"، متعهدا بالعمل على إنزال العقاب على مسئولي الشرطة الذين تسببوا في إحداث "أزمة الثقة".

وتابع قائلا :"لقد خانت مجموعة صغيرة من الشرطة اليمين وأهانت مؤسستهم وألحقت أضرارا جسيمة بالمجتمع".

وكان مقتل المواطن كاميلو كاترلانكا 24 عاما، تسبب في اندلاع مظاهرات احتجاجية في مختلف أرجاء البلاد، حيث قتل برصاصة في الرأس بينما كان يقود جرارا في جنوب البلاد في 14 نوفمبر الماضي، عندما كانت الشرطة تشن حملة أمنية ضد عصابة تقوم بسرقة السيارات.

وتقول الشرطة إن أفرادها كانوا في حالة دفاع عن النفس، إلا أن تسجيلاتها كشفت لاحقا أن كاميلو لم يكن مسلحا.