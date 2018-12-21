رئيسا وزراء كوريا الجنوبية والمغرب يبحثان التعاون الثنائي بالرباط

سول - (أ ش أ):

عقد رئيس الوزراء الكوري الجنوبي " لي ناك-يون " محادثات مع رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني أثناء زيارته الرسمية إلى المغرب في مقر الأخير في العاصمة المغربية الرباط.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية اليوم الجمعة أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي قال إن المغرب هي أول دولة فتحت فيها كوريا الجنوبية سفارتها في قارة أفريقيا، وأن لقائي برئيس الحكومة سعد الدين العثماني هو الثالث من نوعه خلال العام، كما أنها أصبحت الدولة الوحيدة التي تبادلت كوريا الجنوبية معها زيارة رئيسي الوزراء خلال العام الحالي.

يشار الى أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي التقى بنظيره المغربي لأول مرة في برازيليا على هامش منتدى المياه العالمي في مارس الماضي، وعقد معه محادثات ، ومن ثم زار العثماني كوريا الجنوبية في مايو.

من جانبه، قال رئيس الحكومة المغربية إنه من النادر أن يلتقي رئيسا وزراء بلدين للمرة الثالثة خلال العام الحالي في العلاقات الدبلوماسية، مضيفا أن هذه اللقاءات ستثمر عن مصالح متبادلة طالما ان اللقاءات تمت بإرادة مشتركة لتوسيع وتعميق العلاقات بين البلدين.

واتفق رئيسا الوزراء الكوري الجنوبي والمغربي على " التعاون الثلاثي " لدخول مشترك في دول أفريقيا ، بالإضافة الى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

وخلال الزيارة تم التوقيع على مذكرة تفاهم لتقديم دعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) بميزانية إضافية تقدر 600 ألف دولار لمعهد التدريب المهني للسيارات في الدار البيضاء ، ومذكرة تفاهم " سمارت مولتي ميكروغيرد " الخاصة بدعم التطوير والأبحاث لحل مشكلة الطاقة الكهربائية في أفريقيا.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في التعليم العالي ومذكرة تفاهم تبادل دراسات للتقنية الخضراء ومذكرة التعاون في الطاقة المتجددة ومذكرة التعاون في العمل بين الوكالة الكورية للتجارة الدولية (كوترا ) وهيئة التجارة المغربية.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي " إن الـ 6 مذكرات تفاهم الموقعة اليوم ومذكرة التعاون بين غرفة الصناعة والتجارة الكورية والاتحاد العام لرجال الأعمال المغربي والتي سيتم التوقيع عليها بعد منتدى العمل يوم الجمعة، تدل على تأسيس إطار قوي في التعاون بين البلدين " ، معبرا عن أمله في توسيع التعاون ليس على المستوى الحكومي فقط بل على مستوى القطاع الخاص أيضا.