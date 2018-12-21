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وصول أول مجموعة من الأيزيديات المحررات من داعش إلى فرنسا

07:18 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
وصول أول مجموعة من الأيزيديات المحررات من داعش إلى فرنسا

نادية مراد

باريس - (د ب أ):

وصلت مجموعة من النساء الأيزيديات المحررات من قبضة تنظيم داعش إلى فرنسا ليل الخميس/الجمعة ، بعد شهرين من وعد الرئيس إيمانويل ماكرون باستقبال بلاده لـ 100 منهن.

وكتبت نادية مراد، الحائزة على جائزة نوبل، عبر تويتر: "وصلت المجموعة الأولى من النساء الأيزيديات والأطفال إلى باريس الليلة. نحن ممتنون لإيمانويل ماكرون والشعب الفرنسي لاستقبال أفراد المجتمع الأيزيدي من العراق".

وكانت نادية مراد في مطار شارلي دي جول لاستقبال النساء بجانب وزير الداخلية كريستوف كاستانيه.

يشار إلى أن تلك المجموعة من النساء هن من ضحايا سياسة تنظيم داعش المتمثلة في استرقاق نساء تلك الأقلية الدينية جنسياً .

وفازت مراد، التي كانت هي نفسها من ضحايا داعش، بجائزة نوبل للسلام لعام 2018 بسبب دعوتها ضد العنف الجنسي في الحرب.

وأعاد ماكرون نشر تغريدة مراد، مضيفًا عبارة "مرحبًا بكن في فرنسا" باللغة الإنجليزية.

باريس فرنسا تنظيم داعش إيمانويل ماكرون جائزة نوبل نادية مراد

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