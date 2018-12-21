ترامب: وزير الدفاع ماتيس يتقاعد بحلول فبراير

القاهرة - مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن وزير الدفاع جيم ماتيس سيتقاعد بحلول شهر فبراير المقبل.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، إن استقالة ماتيس تأتي بعد خدمته الولايات المتحدة كوزير للدفاع خلال العامين الماضيين.

وأضاف أنه خلال فترة توليه الوزارة حدث تقدم هائل، مشيرًا إلى أن ماتيس كان يساعد بشكل رائع في التواصل مع الحلفاء والدول الأخرى حول العالم من أجل الوفاء بنصيبهم من الالتزامات العسكرية.

وحول موعد الإعلان عن الوزير الجديد، قال ترامب إنه سيتم الإعلان عن الشخص الذي سيشغل المنصب قريبًا. وشكر ترامب بعبارة مقتضبة ماتيس على خدماته التي قدمها.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من قرار الإدارة الأمريكية بسحب قواتها من سوريا، والأنباء عن سعي الرئيس الأمريكي لسحب قواته من أفغانستان أيضًا.

ودافع ترامب عن قراره بأنه لا يريد أن يكون شرطي العالم دون أن تدفع الدول مقابل ذلك، مؤكدًا أنه من الأفضل أن يعود أبناء الولايات المتحدة إلى الوطن لجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى.