أهم التصريحات في 24 ساعة: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية
القاهرة – مصراوي
قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الحرب في سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية، فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، أما رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل.
الخبر التالى:تركيا: نبذل جهودا مكثفة لتنفيذ عمليتنا العسكرية في سوريا
الأخبار المتعلقة
-
تركيا: نبذل جهودا مكثفة لتنفيذ عمليتنا العسكرية في سوريا
-
"خائفون حتى الموت".. كيف يرى الأكراد انسحاب إدارة ترامب من سوريا؟
-
القوات الأمريكية بالرقة ترفض مقابلة المحتجين على خروجها من سوريا
-
دي ميستورا: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية
-
ألمانيا تعرب عن قلقها إزاء سحب القوات الأمريكية من سوريا
-
بوتين: أمريكا "على صواب" في قرار سحب قواتها من سوريا
-
161
-
120
-
102
-
96
-
78
-
76
-
72
-
69
-
66
-
53