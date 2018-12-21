أهم التصريحات في 24 ساعة: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية

القاهرة – مصراوي

قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الحرب في سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية، فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، أما رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل.