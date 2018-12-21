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    أهم التصريحات في 24 ساعة: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية

    12:30 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
    أهم التصريحات في 24 ساعة: حرب سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية

    القاهرة – مصراوي
    قال المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إن الحرب في سوريا طالت أكثر من الحرب العالمية، فيما أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بقرار الولايات المتحدة سحب قواتها من سوريا، أما رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فأشار إلى أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا لن يؤثر على إسرائيل.

    تصريحات الزعماء دي ميستورا الحرب السورية سحب القوات الأمريكية فلاديمير بوتين بنيامين نتنياهو

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