حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص

القاهرة - مصراوي:

شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص، وتسليم جثتي القتيلتين في المغرب لسفارتي الدنمارك والنرويج، وتحذير الإنتربول من موجة جديدة من الهجمات الإرهابية بقيادة "داعش".