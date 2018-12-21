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    حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص

    01:00 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
    حول العالم في 24 ساعة: ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص

    القاهرة - مصراوي:

    شهد العالم الخميس عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص، وتسليم جثتي القتيلتين في المغرب لسفارتي الدنمارك والنرويج، وتحذير الإنتربول من موجة جديدة من الهجمات الإرهابية بقيادة "داعش".

    مظاهرات السودان ذبح سائحتين المغرب تنظيم داعش هجمات إرهابية

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